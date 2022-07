Świeżo upieczona żona i UCZESTNICZKA "Tańca z gwiazdami" Karolina Pisarek spaceruje po Warszawie z mężem i psem (ZDJĘCIA)

W życiu Karoliny Pisarek bez wątpienia nie brakuje ostatnio wrażeń. W czerwcu celebrytka poślubiła ukochanego Rogera Sallę podczas bajkowej ceremonii na terenie luksusowego pałacu pod Warszawą. Media przez długi czas rozpisywały się o zaślubinach 24-latki i milionera, a świeżo upieczeni małżonkowie starannie dbali o to, by podtrzymywać szum wokół ich wyjątkowego dnia - tuż po uroczystości para zadebiutowała nawet jako małżeństwo na okładce "Vivy".

Niedługo po ślubie Karolina Pisarek i Roger Salla ruszyli w podróż poślubną za ocean. Małżonkowie spędzili kilka dni w USA, po czym zaszyli się na Bora-Bora. I tak w ostatnich tygodniach celebrytka wraz z lubym relaksowała się w promieniach słońca, nie zapominając rzecz jasna o dokumentowaniu wycieczki na Instagramie. Niestety wszystko, co dobre, musi kiedyś dobiec końca i dwa tygodnie temu Karolina powróciła na łono ojczyzny. Aktualnie celebrytka cieszy się więc życiem świeżo upieczonej żony w willi za 5 milionów i ochoczo relacjonuje rodzinną sielankę w sieci.

Wystrojona w zwiewną różową sukienkę oraz dopasowane kolorystycznie klapki na obcasie celebrytka przechadzała się ulicami Warszawy, trzymając męża za rękę i doglądając maszerującego na smyczy pieska. Pisarek ochoczo głaskała ukochanego pupila, okazjonalnie karmiła go również ulubionymi przysmakami. 24-latka nie zapominała też rzecz jasna o ukochanym i podczas krótkiego przystanku skradła mu pocałunek.

W pewnym momencie Pisarek oddaliła się od męża i pupila i rozpoczęła samotny marsz. Celebrytka starała się ignorować obserwujących ją paparazzi, w pewnym momencie zerknęła jednak w kierunku obiektywów. Niedoszła "tap madl" udała się w ustronne miejsce, w którym mogła w spokoju zrobić sobie selfie. Później Karolina, jej mąż oraz Simba udali się zaś do jednej z warszawskich restauracji.

Karolina najwidoczniej stara się korzystać z beztroskich chwil w towarzystwie najbliższych, póki jeszcze może. Wygląda bowiem na to, że w najbliższych miesiącach celebrytka będzie miała dla rodziny nieco mniej czasu. Jak poinformował ostatnio Pomponik, Pisarek wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Już wkrótce celebrytka będzie więc zmuszona spędzać długie godziny na sali treningowej, szlifując kolejne choreografie.

Przypomnijmy, że to już kolejny program Polsatu, w którym będzie można podziwiać modelkę - Karolina brała także udział w ostatniej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", co doprowadziło do niespodziewanego konfliktu z jurorem show, Michałem Wiśniewskim.