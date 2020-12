Stęskniona za słońcem Magdalena Narożna wspomina wakacje zdjęciem w bikini (FOTO)

Jeszcze do niedawna Magdalena Narożna znana była głównie fanom muzyki disco polo. Od czasu pamiętnej sylwestrowej awantury z byłym mężem wokalistka Pięknych i młodych coraz częściej gości jednak na łamach tabloidów i obecnie szykuje się do podboju świata telewizji. Narożna wystąpi w kolejnej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo, już wkrótce będzie miała też okazję wykazać się we własnym programie.