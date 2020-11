Wszechstronna Magdalena Narożna chwali się, że dostała WŁASNY PROGRAM! Zostanie nową gwiazdą TVP?

Magdalena Narożna jeszcze jakiś czas temu znana była głównie w środowisku fanów disco polo. Sytuacja zmieniła się jednak w momencie, gdy w mediach opisano kulisy głośnej afery z gazem łzawiącym i rękoczynami w tle, a wokalistka i jej były małżonek rozpoczęli publiczne pranie brudów. Od tej chwili, czy tego chcemy, czy nie, Narożna stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w swojej kategorii.

Choć wydawało się, że Magdalena Narożna i jej były mąż doszli w końcu do porozumienia i przestali oczerniać się na łamach ogólnopolskiej prasy, to niestety sami zainteresowani mają chyba nieco inne plany. Kilka dni temu wokalistka wyznała bowiem, że rozwód z Dawidem był najlepszą decyzją w jej życiu, a chwilę później on z kolei oskarżył ją o to, że opiekuje się ich córką w stanie upojenia alkoholowego...

Magda Narożna imprezuje w klubie

Problemy w życiu prywatnym nie przeszkadzają jednak Magdzie w podpisywaniu nowych kontraktów. Była żona Dawida Narożnego co jakiś czas gości w różnych programach telewizyjnych, jednak do tej pory była głównie ich uczestniczką. Teraz wygląda natomiast na to, że, mimo kontrowersji, jej kariera wzbija się na kolejny poziom.

Narożna opublikowała serię Instastories, na których oznajmiła wszystkim tajemniczo, że intensywnie pracuje na planie nowego "secret projectu". Co prawda niewiele zdradziła, ale wyznała na przykład, że dogadała się już z Telewizją Polską i w sumie to "niedługo zobaczymy reklamy nowego programu". Branżowe portale zgadują, że może chodzić o program z muzyką disco polo, którego Narożna miałaby zostać prowadzącą, ale na razie są to tylko spekulacje.

Dzisiaj troszkę popracowaliśmy od rana... Nowy program... A i to niedługo się okaże, na pewno zobaczycie reklamy. Na antenie Dwójki, mogę tylko powiedzieć - oznajmiła (trochę chaotycznie) Magda.

Przypomnijmy, że Narożna występuje już jako jurorka w discopolowym "talent show" na antenie Polo TV, ale teraz to chyba coś większego.

Myślicie, że były mąż jej pogratuluje?