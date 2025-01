Strasburger rozgadał się na temat młodszej o 37 lat żony i córki: "Ochrona dzieciństwa Laury jest dla nas priorytetem"

Wydaje mi się, że różnica wieku nie istnieje jako problem. On może istnieć, jeśli ktoś będzie to w ten sposób definiował - mówił.

Strasburger i jego żona unikają publicznych wystąpień, co jest ich świadomym wyborem. Prezenter zrobił teraz odstępstwo od normy i wystąpił z ukochaną w sesji dla magazynu "Pani", której towarzyszył wywiad z małżonkami. W instagramowym poście ukazującym efekty sesji 77-latek wyjaśnił, że szanują swoją prywatność i odmawiają wielu zaproszeń do wywiadów.

Zobacz także: Strasburger uderza w piłkarzy: "Sport nie powinien się łączyć z biznesem i zarobkami. To jest nie do przyjęcia..."

Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji - napisał na Instagramie.

Priorytety rodzinne

Żyjąc intensywnie, nie chcemy zgubić żadnej wartościowej chwili. Poświęcamy więc każdą jedną na generowanie wspomnień z bliskimi i przede wszystkim z naszą małą córeczką. Szacunek do sfery prywatnej oraz ochrona niezakłóconego przez zawodową pracę rodziców dzieciństwa Laury jest dla nas największym priorytetem - podkreślił.

Fundamenty związku

Długo mijaliśmy się gdzieś w bliskiej, acz równoległej rzeczywistości. Jak się okazuje po to, by spotkać się w najwłaściwszym dla nas, choć niełatwym dla obojga momencie naszego życia. I to był czas, który finalnie okazał się najszczęśliwszym początkiem spełniania naszych wspólnych marzeń - wyznał.