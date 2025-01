Oni zostali ojcami w dojrzałym wieku

Jeszcze zależy, kto co ma w genach i jak się prowadzi. W każdym razie, z doświadczenia 27latki powiem, że patrzenie na sędziwego, schorowanego ojca jest bardzo przykre. Ale niestety nie dbał o siebie, co dolało oliwy do ognia. Wiecznie twierdził i twierdzi, że nie zaszkodzi mu okropna cukrowo-tłuszczowa dieta, nikotyna i alkohol. Niestety wyniki mówią co innego, chodzić już nawet nie może. Ledwo co. Dla mnie to egoizm podwójny: samym tak późnym rodzicielstwem ryzykujesz np. wady genetyczne (wbrew propagandzie, starsi ojcowie też przekazują w wielu przypadkach, a nie tylko kobiety), a po drugie jak jeszcze "poprawisz" złym stylem życia, to młode jeszcze dzieci często są obarczane opieką nad niedołężnym rodzicem. Dla mnie ciąża powyżej 35roku życia po prostu jest egoizmem i też się na nią nie zdecyduję. Wchodzenie w rolę ojca ok. 40tki też potępiam, bo różnie bywa. Ja jestem półsierotą, nie wiem, ile jeszcze będę mieć jednego rodzica chociaż. Przykre, smutne, dołujące.