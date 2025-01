Rafał Patyra w TV Republika o Arturze Orzechu, który zostanie ojcem w wieku 61 lat: "Wolimy wyglądać przy dzieciach jak rodzic, a nie dziadek"

Dobrze powiedział, a niektórzy po prostu nie mają wyobraźni i taktu, by nie rozumieć takich podstaw. Normalnie nikt z nas nie miał rodziców w wieku 80tki, gdy mieliśmy po 20 lat. Wyliczcie sobie to. Teraz chłop ma 61, to gdy dziecko będzie miało 20 lat, to jego stary będzie miał 81. Prosta matematyka. A chłop w wieku 80 lat nie będzie się już jak miał realizować w roli ijca, bo sam będzie niedołężny, i to dziecko nie będzie mieć wsparcia od ojca, bo będzie dla niego za ciężko.