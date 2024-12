Partnerka Antka Królikowskiego pokazała CÓRKĘ! "Jadzia z Jadzią"

Rzadko się tutaj wypowiadam, ale czy Wy naprawdę jesteście,aż tak naiwni i zmanipulowani? Nie, nie bronię Antoniego. Nikt nie powinien zdradzać,tym bardziej ciężarnej żony (o ile tak było naprawdę). Z obserwacji jednak od razu każdy bystrzejszy jest w stanie zauważyć, że to Joanna utrudnia relacje ojca z synem. Uważam, że dobro dziecka powinno być ponad jej dumę,honor i poczucie odrzucenia. Nie sądzę by Antek chciał źle dla swojego syna, odtrącał go i nie chciał go widywać. Jako mama uważam, że jest to straszne,takie wykorzystywanie dziecka do jakiejś zemsty. I to właśnie źle świadczy o Joannie, a nie o Antku. Fajnie jakby te maluchy się kiedyś poznaly, bo fajnie jest mieć rodzeństwo i oparcie w rodzinie. Jest to zwyczajnie przykre w stosunku do tych małych dziecka. Nikt z nas nie wie jak tam było naprawdę, a opowiadać w social mediach można wiele. W tym przypadku zawsze najwięcej do powiedzenia ma jedna strona.