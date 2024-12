Antoni Królikowski został zapytany o córkę w "Halo tu Polsat", ale WYMIGIWAŁ SIĘ od odpowiedzi. "Nie chcę za dużo mówić"

Królikowski już od jakiegoś czasu tworzy związek z prawniczką Izabelą. Nie tak dawno temu para powitała na świecie swoją pierwszą córkę Jadwigę . Aktor i prawniczka osiedlili się we Wrocławiu, gdzie Antek pracuje na planie serialu "Uroczysko". Z myślą o promocji produkcji syn Pawła Królikowskiego wybrał się na wywiad do studia "Halo tu Polsat", gdzie zaskoczono go pytaniami o dziewczynkę. Było niekomfortowo?