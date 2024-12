55-letni Jakub Porada znów zostanie OJCEM! "Najpiękniejsze Boże Narodzenie"

Mam dosyć tego patriarchatu... Facetom wszystko wolno, nawet majstrować dzieci na starość. Najgorsze, że niektóre kobiety też są w to wciągnięte. Mama mi na święta przy wszystkich zwróciła uwagę, że wzięłam kolejny kawałek ciasta i żebym się opanowała, bo sama prawie całą blachę zjadłam... Ciekawe czy mojemu bratu też by to wypomniała? Czy raczej by mówiła, że je dużo, bo to chłop...mam żal.