Tyle wynosi emerytura Karola Strasburgera. "Jest bardzo niska, tak jakby jej nie było"

Z szacunku dla widzów to on powinien zrezygnować z tego programu albo zarządzający telewizja powinni mu w tym pomóc .Przyspawali się do tych swoich programików a nawet jak ich na chwile odsuną to wracają jak Janowski , Orłoś nie do usunięcia Dowborowa i wielu innych a my nie mamy czego oglądać w tv