Stylista gwiazd zamordowany przez jedną z najbliższych osób. Netflix stworzył dokument o śmierci Mauricio Leali

Mauricio Leal urodził się w 1974 roku w Kolumbii. Mężczyzna w młodym wieku rozpoczął karierę w branży fryzjerskiej. Początki – jak to zwykle bywa – nie były łatwe. Leal zaczynał od zamiatania podłóg i mycia włosów. Z czasem nabywał doświadczenia, a jego umiejętności stawały się coraz lepsze. W końcu fryzjer postanowił przejść na swoje.

Kariera Leala nabiera rozpędu

Kolumbijczyk otworzył własny salon w Cali, światowej stolicy salsy. Miasto to ma też swoją ciemną stronę. Królują tu gangsterzy handlujący kokainą, z której znana jest zresztą cała Kolumbia. W każdym razie biznes Leala okazał się strzałem w dziesiątkę. Mauricio nie spoczął jednak na laurach i postanowił wyjechać do Miami, żeby doskonalić swój kunszt.

Po pewnym czasie spędzonym w Stanach Zjednoczonych Kolumbijczyk wrócił do ojczyzny. W stolicy kraju otworzył salon, który szybko stał się popularny wśród lokalnych celebrytów.

Dzień śmierci Mauricio Leala

22 listopada 2021 roku Leal wysłał wiadomość na WhatsAppie do jednego ze swoich pracowników. Napisał, że bierze dzień wolny, co było niecodzienną sytuacją. Tymczasem w salonie klienci czekali na właściciela i niecierpliwili się. Chcieli, żeby to właśnie "Stylista Gwiazd" zajął się ich fryzurami. Pracownicy poprosili, żeby szef pojawił się na miejscu, ale otrzymali odmowę. Później okazało się, że wiadomość ta została wysłana przez kogoś innego.