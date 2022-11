Stylowa Monika Olejnik ZAMIATA warszawskie ulice długim do kostek płaszczem, dzierżąc w dłoni ciastko (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik od lat jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Gwiazda słynie z dość bezkompromisowego stylu bycia, a wśród widzów wywołuje nierzadko skrajne emocje. Prezenterka nie boi się również eksperymentować z modą, niedawno pojawiła się nawet na okładce "Fashion Magazine". Sesja zdjęciowa nie wszystkim jednak przypadła do gustu, bo internauci zwracali uwagę, że Olejnik na zdjęciu jest nie do poznania.

Tym razem paparazzi "przyłapali" ją na mieście w nieco późniejszych godzinach, gdy Olejnik wybrała się na wyprawę do jednej ze stołecznych cukierni. Po zaopatrzeniu się w kolorowy pakunek Monika opuściła lokal i dziarskim krokiem udała się do swojego BMW. Z tej okazji lubująca się w modzie dziennikarka zaprezentowała się w jeansach z poszarpanymi nogawkami, białej koszulce, którą uzupełniła kolorową apaszką, a do całej stylizacji dobrała modne w tym sezonie półbuty na grubej podeszwie. Prawdziwą gwiazdą był jednak długi do kostek brązowy płaszcz, którym od czasu do czasu zamiatała warszawskie chodniki.