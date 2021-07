Sukces Sussexów: Lilibet JEDNAK została dodana do listy sukcesorów tronu

Hela 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A tak się zarzekali, że uciekaja do USA by miec spokoj i sie odciąć od rodziny królewskiej i obowiązków, a tu cichaczem jeszcze zamierzają korzystać z faktu, ze w tej rodzinie byli. Marnego grosza by nie zarobili gdyby nie to, zwłaszcza Harry, który jakoś nie rozumiał, że przebrać się za naziste jest bardzo nie ok.