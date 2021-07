Meghan Markle i książę Harry chcą OCHRZCIĆ córkę w... Windsorze! "Czekają, aż okoliczności na to pozwolą"

Alpina 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Już widzę ten wywiad z Ophra ...” chcieliśmy się pogodzić be be , Harry poprosił o chrzest be be aby być blisko rodziny i zachować tradycje be be a oni tak bezczelnie odmówili be be dziecku odmówili be be chrztu be be