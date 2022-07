Swawolny Brad Pitt promuje "Bullet Train" w piżamowym garniturze (ZDJĘCIA)

Jeżeli chodzi o życie prywatne, ostatnie lata z pewnością nie były dla Brada Pitta najłatwiejsze. Wraz z doniesieniami o jego rozwodzie z Angeliną Jolie , wyszło na jaw, że zmaga się z uzależnieniem od alkoholu oraz ma skłonności do agresji. Choć owe problemy przypłacił rozpadem małżeństwa i utratą relacji z dziećmi, ostatnio wychodzi na prostą. Pomógł mu w tym odwyk , o którym opowiedział w udzielonym niedawno wywiadzie.

W życiu zawodowym Brad idzie zaś niczym burza. W kwietniu do kin wszedł z nim film pt. "Zaginione miasto" , zaś na koniec roku będzie miał premierę "Babylon" , w którym gwiazdor wystąpi u boku samej żony Piotra Adamczyka.

Dzień później sfotografowano go w Londynie. Na brytyjskim wydarzeniu prasowym "Bullet Train" Amerykanin także nie omieszkał zapozować do kilku zdjęć. Tym razem, co prawda, zrezygnował ze zwiewnej kiecki, zaprezentował się w zielonym, bawełnianym "garniturze", przywodzącym na myśl piżamę.