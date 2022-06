Brad Pitt tłumaczy, dlaczego wpadł w alkoholizm: "Przez całe życie czułem się BARDZO SAMOTNY"

anka 29 min. temu zgłoś do moderacji 15 6 Odpowiedz

dlaczego media non stop każą nam żałować alkoholików i narkomanów? Co drugi artykuł wywyższa jakiegoś znanego i bogatego nałogowca. Czy to aktora czy piosenkarza. 'Bo oni mieli trudno'. Sorry ale tylko oni mieli trudno w życiu? My sie nie zmagamy z problemami? Ja miałam takie przeciwności losu, już od dziecka, i zero wsparcia, że 'uczucie samotności' Pitta brzmi jak żart w porównaniu z moimi problemami. Ale nadużywanie alkoholu czy ćpanie to ostatnie o czym wtedy myślałam bo wiedziałam ze jeśli zacznę to sie stoczę i wyląduję na ulicy. A tu na pudlu jakiś gwiazdor co drugi dzien sie żali że ciezko mu było ograniczyć picie. I cala masa ludzi którzy nie takie problemy pokonała, wspiera i żałuje go w komentarzach. Za co? Bo tak pięknie sie poddał, dobrowolnie zrujnował swoje zdrowie i roztrwonił swoje pieniądze ? Moze jeszcze zbiórkę zrobimy dla biednego nieboraka?