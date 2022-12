Świąteczny kryzys Patrycji Tuchlińskiej! Nie wie, którą porcelanę za GRUBE TYSIĄCE wyłożyć na wigilijny stół... (FOTO)

323 34 min. temu zgłoś do moderacji 33 0 Odpowiedz

jedzie się po „tych” kobietach, ale wiecie co? chyba jeszcze większy wstręt mam do „tych” mężczyzn - niezależnie czy mają 46, czy 75 - jak ten. gustują w chudziutkich (często z zaburzeniami odżywiania odżywiania) dziewczynkach, bo kojarzy im się to z niewinnością i młodością, dziewczynkach (bo nie kobietach). studentka, którą stać tylko na trzy pary spodni miesięcznie i opłatę mieszkania + zakupy. a oni o tym wiedzą. ile razy przechodzę obok warszawskich korporacji, czy hoteli „premium”, a tam taki w drogim garniaku idzie do mercedesa klasy s z sierotką-marysią za rączkę. jeśli ktoś pracował jako hostessa/hostess, albo po prostu ma jakiegoś znajomego z „wyższych sfer” (nie wiem, jak to ująć), to wie, o czym piszę. sama różnica wieku (np. 22-35 jest w porządku) może być czasem okay, ale, kurczę,… przechwalają się, że młoda i zgrabna, traktują, jak rzecz. niektóre są cwane, jak ta (nie mam w takiej sytuacji za grosz empatii), a inne to po prostu zagubione, ciche dziewczyny - ale grunt, że spokojne, posłuszne. bardzo to przykre.