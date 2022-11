Roczny syn 75-letniego Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej pozuje w dziecięcej wersji ferrari na tle helikoptera (FOTO)

Współczuję je... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nic nie mam ani do tej modelki, ani do milionera ani do ich syna ale jest to wieś ewidentna;) natomiast każdy se żyje jak chce. Ja tej dziewczynie szczerze współczuję, no nie byłabym w stanie choćbym nie wiem jak próbowała się przekonać 😏 i wcale nie chodzi mi o wiek jej męża, ale o to życie tym pokazowym bieda - bogactwie 😏