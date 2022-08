Tak żyją Patrycja Tuchlińska i jej 75-letni miliarder Józef Wojciechowski: ogromne palmy, prywatne korty tenisowe, basen i PTASZARNIA (ZDJĘCIA)

Do dziś zapewne nikt nie usłyszałby o Patrycji Tuchlińskiej , gdyby parę lat temu nie zwrócił na nią uwagi szef holdingu JW Construction - Józef Wojciechowski . Przedsiębiorca regularnie wymieniany jest na listach najzamożniejszych Polaków, nic dziwnego, że mógł zapewnić ukochanej luksusowe miejsce do życia. Zakochani często podróżują w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Gdy jednak stęsknią się za powiewem egzotyki, wcale nie muszą opuszczać swoich czterech ścian.

Wojciechowski i Tuchlińska zamieszkują w olbrzymiej posiadłości pod Warszawą. Wjazd do ich rezydencji obsadzony jest wysokimi na dwa piętra palmami, zaś po ogrodzie przechadzają się... pawie. Wcale nie mniej światowo jest wewnątrz willi, gdzie pod żyrandolami przelatują pstrokate papugi. Mamy nadzieję, że u was jest podobnie. Wystarczy dorzucić do tego basen, prywatne korty tenisowe i osobny budynek przeznaczony na ptaszarnię i już można poczuć się jak na wczasach w Beverly Hills.