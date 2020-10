Świeżo upieczona mama Jola Mróz rozwiewa wątpliwości fanki: "TO NIE BYŁA WPADKA" (FOTO)

Itrisa 34 min. temu zgłoś do moderacji 64 85 Odpowiedz

Obecnie NIE rodzi się dzieci z wpadek. W tym celu wymyślono aborcję, czyli żeby dzieci były wyłącznie chciane i planowane. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, to nawet młode nastolatki zazwyczaj planują dzieci, czyli chcą być w ciąży i urodzić. Dotyczy to nawet 15-16 latek. Oczywiście nie jest to mądre czy dogłębnie przemyślane, ale zarazem nie są to typowe wpadki jak pęknięcie prezerwatywy, za późne wyjęcie, czy zapomnienie o wzięciu tabletki antykoncepcyjnej.