Sylwester Wardęga zdradził, jak Wojtek Gola czuje się po aferze z youtuberami. "ZAPŁAKANY. Martwi się, że zostanie pomówiony"

Echa "Pandora Gate" wciąż nie milkną. Po tym, jak Sylwester Wardęga opublikował w sieci głośny materiał, w którym ujawnił szokujące wiadomości, jakie Stuu Burton miał wysyłać nieletnim fankom, rozpętała się prawdziwa burza. Od kilku dni na jaw wciąż wychodzą nowe fakty oraz kolejne nazwiska twórców, którzy rzekomo dopuszczali się podobnych zachowań. Sprawą zajmuje się już prokuratura, która rozpoczęła przesłuchiwanie świadków - zeznania złożyli już m.in. sam Wardęga oraz wymieniona w jego filmie Fagata. Niestety wiele wskazuje na to, że to nie koniec największej afery w historii polskiego Youtube'a. Obecnie cały internet czeka na film Konopskyy'ego, który ma jeszcze bardziej obciążyć znanych youtuberów.

Sylwester Wardęga o Wojtku Goli. Zdradził, jak się czuje w obliczu afery

(...) Powiem wam na przykład, Wojtek Gola, zapłakany. Zapłakany jest Wojtek Gola. Martwi się, że zostanie w jakiś tam sposób pomówiony, jakieś takie. On się bardzo... No, płakał - powiedział Wardęga.

Warto dodać, że w sobotę na kanale Boxdela pojawił się film, w którym ten już po raz kolejny podjął próbę obrony swojego dobrego imienia. Były włodarz Fame MMA żalił się, że w filmie Wardęgi został "wrzucony do tego samego worka, co Stuu". Odniósł się również do oskarżeń, jakoby miał wiedzieć o niestosownych kontaktach Burtona z 14-latką i skomentował sprawę wiadomości, jakie on sam miał wymieniać z nieletnią.