"Sylwester z Dwójką". Maryla Rodowicz zaprezentowała się w gorsecie i LATEKSOWYCH kozakach (FOTO)

🤬🤬🤬🤬 32 min. temu zgłoś do moderacji 18 9 Odpowiedz

To jest skandal zeby w zakopanym robic cos takiego a potem strzelac tymi syfami. Gdzie dobro zwerzat !!!! Ludzie to straszni egoisci, nic ich nie obchodzi. Mam nadzieje ze niedlugo wyginiemy jak dinozaury. Wlasnie widzialam zdjecie zrezygnowanego (nawet sie nie bronil), przerazonego konia powieszonego na lancuchu za jedna noge i czekajacego na smierc w rzezni, okrutne mordowanie zebyscie mogli jesc te biedne stworzenia. Ludzie co z wami obudzcie sie !!!! Nawet nie potraficie zrezygnowac z glupiego strzelania. A ci co pisza ze to tylko jeden dzien w roku niech sie stukna w l*b bo zaczynacie 30.12 od godz. 16 i co chwile jakis de**l strzela, potem 31.12 tez od godz. 16 to juz jest koszmar dla psow i innych zwierzat jeden de**l konczy drugi zaczyna to samo jest 1.01, a 2.01 sa jeszcze ci co im cos zostalo i musza sobie postrzelac. DOSC !!!! Zakazac tego strzelania, zakazac mordowania zwierzat !!!