Sylwia Bomba pokazała, jak wygląda bez makijażu: "Efekt FIONY" (WIDEO)

Rzeźnik 11 min. temu

Pamiętajcie, chłopy - jeśli pierwsza randka, to tylko na basenie! Przerażające 😳 przecież to zupełnie inna osoba z tą całą tapetą 🤡 budzisz się rano a obok zupełnie ktoś inny, z kim szedłeś wieczorem do łóżka, choć Bomba pewnie śpi nawet w tym okropnym makijażu, bo nie akceptuje naturalnej siebie.. przykre.