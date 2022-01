Sylwia Bomba pokazała, jak wygląda BEZ MAKIJAŻU! "Kiedyś nie wyszłabym tak z domu" (FOTO)

Ktos 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Opiniotwórczy portal pod artykułem o Fabiańskim wykasował mnustwo komentarzy,które z jakiegoś powodu nie przeszły przez cenzurę.Najpierw sam portal prowokuje do dyskusji żeby później usuwać co nie po redaktorów myśli.Taki to kraj i taką wolność słowa.....