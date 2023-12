Sylwia Bomba relacjonuje urodzinowy weekend, chwaląc się MORSOWANIEM. "GORĄCE dziewczyny nie boją się niskich temperatur" (FOTO)

Mojezdanie 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może i nie powinno się tego oceniać, ale widziałam kilka razy filmik z udziałem bomby i jej córki i niestety widać, że córka jest rozpieszczana i rośnie z niej gwiazdeczka. Niefajnie się to ogląda, bo dziecko strzela miny i widać, że mamusia wpaja jej od małego zajebistość i może to mieć negatywny wpływ na jej relacje z rówieśnikami. Chociaż podejrzewam, że mała i tak będzie chodzić do prywatnej szkoły, tam pełno takich przemądrzałych dzieciaków, więc może się odnajdzie. Przykro tylko, że brak ojca wynagradza jej w ten sposób.