Sylwia Bomba spędziła urodziny w luksusowym hotelu: selfie z ukochanym, odważne wdzianko i uroczysta kolacja (ZDJĘCIA)

Bomba zabrała bliskich do pięciogwiazdkowego hotelu w Iławie. Obiekt nie należy do najtańszych, podstawowa oferta z pokojem o najniższym standardzie dla jednej osoby to koszt 799 zł za noc. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że gwiazda "Gogglebox" nie zapłaciła ani grosza. Patrząc na jej oznaczenia można przypuszczać, że pobyt Sylwii odbył się w ramach współpracy z hotelem.