Sylwia Bomba rozczarowana Piotrem Kraśką jeżdżącym bez prawa jazdy. "Dla mnie ideał mężczyzny. Nie wiem, MOŻE ZAPOMNIAŁ?"

We wrześniu tego roku Sąd Rejonowy w Łomży skazał gwiazdora TVN za prowadzenie bez prawa jazdy. Na Piotra Kraśkę nałożono karę grzywny w wysokości 7500 złotych oraz odebrano mu możliwość prowadzenia pojazdów na dodatkowe 12 miesięcy.

Piotr Kraśko, dla mnie ideał mężczyzny: przystojny, elokwentny, ojciec. Jedna z najbardziej wiarygodnych osób w kraju. Jakby Kraśko powiedział, że zielone jest różowe, to nagle zaczęłabym się zastanawiać, czy może ja nie jestem daltonistką? I nagle czytam, że on 6 lat jeździł bez prawa jazdy - powiedziała celebrytka.

Bomba porównała zachowanie Kraśki do pijackiego rajdu Beaty Kozidrak, która też cieszyła się wizerunkiem "ideału". Tymczasem okazało się, że równie idealnie wypiła wino do kolacji i z dwoma promilami w wydychanym powietrzu wsiadła za kierownicę.

Tylko chodzi o to, że Beata Kozidrak miała jednorazowy wyskok w stanie nietrzeźwości, a on jeździł 6 lat. I teraz tak się zastanawiam... Naprawdę!? Pół roku, trzy miesiące, ale sześć lat?! Dla mnie to jest tak głupie, że aż śmieszne. Jak taka osoba, z taką wiarygodnością może zrobić coś takiego? Sześć lat permanentnie trwać w błędzie? Nie wiem, może zapomniał? - dodała.