Sylwia Bomba rozpływa się nad nowym partnerem: "Sprawia, że czuję się kompletna. Nie muszę się odchudzać, odmładzać, poprawiać..."

Sylwia Bomba już od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku nowego wybranka. W czerwcu podczas instagramowego Q&A gwiazdka "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradziła fanom, że spotyka się z młodszym od siebie mężczyzną. Choć póki co Bomba unika raczej publicznego chwalenia się miłosną sielanką, wszystko wskazuje na to, że jej związek kwitnie w najlepsze. W ostatnim czasie Sylwia coraz śmielej pokazuje ukochanego na Instagramie i nie ukrywa przy tym, iż jest on dla niej ogromnym wsparciem w trudnych chwilach - pod koniec lipca zmarł bowiem jej były partner, z którym doczekała się córki Antosi.

To jest taki mężczyzna, przy którym czuję, że nic już nie muszę udowadniać, wlał taki niesamowity spokój w moje serce. Mój nowy partner jest takim mężczyzną z krwi i kości, jeżeli napotykam jakiś problem i idę do niego, to do mnie mówi: "taki problem to nie problem, daj mi dwie minuty". Pierwszy raz w życiu spotkałam takiego mężczyznę, który sprawia, że mogę się czuć spokojna, jeżeli mi się coś nie uda, to on na pewno to załatwi - wyznała celebrytka.