Sylwia Bomba świętuje odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami" na winku ze znajomymi. Już nie płacze... (ZDJĘCIA)

Choć swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" Sylwia Bomba zawdzięcza głównie deficytowi medialnych nazwisk, które nie zdążyły jeszcze pojawić się w show, występem w programie celebrytka znana z "Gogglebox" niewątpliwie sporo zyskała. Wzrost popularności w przypadku 33-latki był na tyle duży, że warszawiance zdążyła uderzyć sodówka do głowy... Sylwii zarzucono, że gdy kamery przestają kręcić, ta zrzuca maskę "sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa" i zaczyna gwiazdorzyć.

Biorąc po uwagę wątpliwie zdolności taneczne Sylwii Bomby , gwiazdce "Gogglebox. Przed telewizorem" wyjątkowo długo udało się utrzymać w show. Sądny dzień nastąpił w poniedziałek, gdy po zaprezentowaniu na parkiecie hip-hopu celebrytce w końcu przyszło pożegnać się z programem. Co gorsza dla samej zainteresowanej, wiadomość ta została przyjęta przez fanów "TzG" z nieskrywanym entuzjazmem.

O ile werdykt widzów Sylwia przyjęła wybuchem płaczu, wiele wskazuje na to, że za kulisami wcale nie ubolewa nad faktem, że jej przygoda z show dobiegła końca. Na zdjęciach paparazzi z knajpy, do której Bomba wybrała się ze znajomymi po programie, 33-latka wcale nie wygląda na załamaną swoim losem. Wręcz przeciwnie: mama 2-letniej Antosi co rusz wznosiła kolejne toasty i wybuchała gromkim rechotem, a szeroki uśmiech dosłownie nie schodził jej z twarzy. Po upojnym wieczorze Sylwia pożegnała się z towarzyszami i wybrała się ze swoim partnerem z parkietu, Jackiem Jeschke, w znanym tylko sobie kierunku.