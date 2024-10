Sylwia Bomba świętuje z ukochanym i wianuszkiem celebrytów premierę własnych suplementów diety!

zgłoś do moderacji

Ostatnio pisałam, że ten nagły wysyp artykułów o tej pannie, u której nic się nie dzieje (rozstanie z przyjaciółką to w jej przypadku nudniejszy temat, niż zmiana fryzury przez którąś z Kardashianek), czyli jej promocja jest za sprawą hajsu Collinsa - jakoś jej się rozkręciła kariera odkąd z nim jest, przecież już w ogóle nie było o niej słychać. No i pyk, przypadek to nie był - tym razem artykuł oficjalnie sponsorowany.