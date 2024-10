Sylwia Bomba świętuje urodziny Grzegorza Collinsa z jego 17-letnią córką. Przy okazji pochwaliła się niezwykle DROGĄ stylówką

!!!Kończy się wojna czas wrócić do wirusa poprzedniego wyłączył Putin Mijają cztery lata od wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega o możliwości wybuchu kolejnej pandemii. Co może ją wywołać i czy potrafimy się do tego przygotować? Mówił o tym w Polskim Radiu 24 ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Grzesiowski. Termin choroba X został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nie odnosi się do konkretnego schorzenia, ale jest używany do opisania potencjalnej przyszłej pandemii wywołanej przez nieznany patogen. Nie wiedzą jeszcze co to za patogen i co to za choroba a już mają na to szczepionkę.