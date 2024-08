Sylwia Bomba i Grzegorz Collins nagrali piosenkę. Internauci miażdżą ich poczucie humoru: "To już zrobiło się MEGA ŻAŁOSNE" (WIDEO)

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins nagrali piosenkę. Wrzucili teledysk

Piosenkę? Sylwia, ale my bardzo, ale to bardzo nie umiemy śpiewać - odpowiada jej Collins.

Internauci podzieleni. Nie wszystkim spodobał się utwór Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa

Super słowa, muzyka i ogóle wszystko. Podziw dla was, że macie taką odwagę, szacun idealna muza do grilla. Pozdrawiam; Mega pozytywni ludzie , fajnie się Was ogląda, zawsze duża dawka humoru; Hit wakacji. Brawo za poczucie humoru - piszą jedni.

Przerażający jest niski poziom ludzi, którym się to podoba; To już mega żałosne się zrobiło, próbujecie już chyba zarobić na wszystkim; Dla kasy i wyświetleń wszystko. Żenada to mało powiedziane. Trzeba znać swoje miejsce i nie pchać się wszędzie za wszelką cenę, nawet jeśli to tylko dla żartu. Wyszło bardziej żenująco niż śmiesznie -grzmią ci, którym piosenka celebrytów nie przypadła do gustu.