Sylwia Bomba też chce być jak Kendall Jenner i paraduje w bikini po śnieżnych zaspach (FOTO)

Sylwia Bomba zdobyła rozgłos dzięki występom w "Gogglebox. Przed telewizorem" i stosunkowo szybko zadomowiła się w świecie polskiego show biznesu. I tak od kilku lat pani fotograf konsekwentnie umacnia pozycję etatowej celebrytki. Bomba miała już okazję spróbować swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami", na co dzień spełnia się jednak głównie jako influencerka. Celebrytka chętnie relacjonuje codzienne poczynania na Instagramie i reklamuje rozmaite produkty - niestety jej aktywność w sieci nie zawsze spotyka się z pozytywnym odbiorem...

Wygląda na to, że zimowa aura rozbudziła u Sylwii nowe pokłady kreatywności i chęć podejmowania wyzwań. Celebrytkę postanowiła bowiem pójść w ślady samej Kendall Jenner i... wybiec na mróz w bikini. Bomba nie zapomniała rzecz jasna uwiecznić "morsowania" dla potomności. Gwiazdka "Gogglebox" zamieściła na Instagramie serię zdjęć, na których widzimy, jak cała w skowronkach pozuje w śnieżnych zaspach odziana jedynie w czerwony kostium i śniegowce.

Dzień dobry! Słońce trzeba mieć w sobie i ogrzewać się w nim w kryzysowych chwilach. Czy było mi zimno? TAK (ale tylko na początku). Czy to zdjęcie ma Photoshopa? NIE (nic a nic, nawet pół filtra nie ma). Czy znajdą się osoby, które napiszą, że jest mnóstwo Photoshopa? TAAAAK! (to chyba oczywiste). Czy się tym przejmę? NIE (będzie to dla mnie komplement ✌🏻). Czy mam cellulit na udach? TAK (mimo, ze z nim walczę dziad mnie lubi i nie chce odejść). Czy wybrałam najlepsze zdjęcie z 40, jakie zostały zrobione? TAK - napisała.