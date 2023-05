Sylwia Bomba zrzuciła ubrania i zapozowała w bikini. "Nie robiłam liposukcji"

ola 34 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

dziwne, że one ćwiczą parę miesięcy i mają płaskie brzuchy i zgrabne sylwetki i rozmiar 38. ja ćwiczę od lat, na ruch od lat poświęcam 4-5 godzin codziennie, jak w jeden dzień nie dam rady, bo kibluję w pracy, to w weekend jest to 6-8 godzin, bo chodzę po górach. i nic. obżerać też się nie obżeram, czasami słodycze. i nic. wyglądam w miarę ok ale rewelacji nie ma i pewnie nie będzie. mam dobrą kondycję, jestem zdrowa i tyle. ale brzucha płaskiego nigdy nie miałam. zjem obiad i mam piłkę. a one wyłączą jeden składnik z diety, ćwiczą 1 godz. na siłowni i mają mięśnie brzucha. tere fere.