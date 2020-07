Sylwia Chutnik przyznała, że JEST LESBIJKĄ! "Outuję się publicznie, by Was wspierać!"

Na szczęście coraz więcej osób publicznych w kraju nie odwraca już wzroku od krzywdy, którą w wyniku politycznej gry ponoszą osoby LGBT. Częściej słyszy się także o gwiazdach, które same postanowiły ujawnić się jako osoby homoseksualne . Szeregi tego dumnego grona właśnie zostały zasilone przez pisarkę Sylwię Chutnik , która w wywiadzie dla Magazynu Repliika przyznała się do swojej orientacji.

W wywiadzie mówię: "(…) powiedziałam sama do siebie: "Ej, ale na co ty jeszcze czekasz? Aż obozy zaczną nam urządzać?". Jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej, co jeszcze musi się wydarzyć? Jakie jeszcze granice mają być przekroczone, bym się odezwała? Jako dorosła osoba chcę powiedzieć dzieciakom LGBT: "Przepraszam was, że tak jest. Spier*oliliśmy ten świat. Jesteśmy winni tego, że homofobia i transfobia się rozprzestrzeniają. Outuję się publicznie, by was wspierać". Ale też chciałabym mieć zwyczajną frajdę z tego, że się ujawniam - będę cieszyła się z każdej miłej wiadomości, jaką dostanę" - mówi w wywiadzie z Repliką Chutnik.