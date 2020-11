Sylwia Chutnik wyjaśnia Edycie Górniak: "Moja babcia NIE JEST "STATYSTKĄ" w szpitalu!"

Tematyka pandemii bardzo przypadła do gustu także Edycie Górniak, która od dawna już co prawda nie nagrywa płyt, ale za to ma wiele do powiedzenia o wirusach, choć jej formalna edukacja zakończyła się na trzech klasach Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskiego. Wywody Edyty przyprawiają ekspertów o ból głowy.