Sylwia Grzeszczak podsumowuje rok 2024

Po rozstaniu z Liberem , z który związana była przez blisko 10 lat, Sylwia Grzeszczak znalazła pociesznie w ramionach Macieja Buzały . Nowy wybranek artystki to nie tylko biznesmen, ale także pilot, którego pasja do latania stała się wspólnym hobby pary. W przeszłości mężczyzna związany był z takimi reprezentantkami show biznesu, jak Ania Karwan czy Blanka Lipińska .

Co lepsze, w obszernym poście, w którym podsumowała pełen zawirować 2024 rok, Sylwia wspomniała też o Maćku, który oferował jej wsparcie w gorszych chwilach. Była żona Libera przyznała, że bardzo go potrzebowała, a wszystko przez nękanie, którego doświadczyła.

2024 to był świetny rok pod względem artystycznym! - zaczęła. Grzeszczak. Bardzo pracowity! Gratuluję całemu mojemu zespołowi oraz teamowi za osiągnięcia i serce, które wkładają w swoją pracę! Jesteście najlepsi! Każdy mój singiel znalazł się na samym szczycie notowań! To nasz wspólny sukces. Cieszę się, że mogłam przeżywać go z Wami na wielu pięknych koncertach w całym kraju.