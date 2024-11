Sylwia Grzeszczak wspomina o rozstaniu z Liberem. "Jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia"

Mój związek rozbiła moja najlepsza przyjaciółka, taka z dzieciństwa jeszcze. Byłam szczęśliwa, zakochana, wszystko szło dobrze. Aż raz wyciągnęła mnie na imprezę do znajomych, co od początku mnie dziwiło, bo obie nie byłyśmy typem imprezowiczek. Uśpiła moją czujność. Na imprezie był podstawiony chłopak. Upili mnie i dałam mu zrobić sobie malinkę. Zanim wytrzeźwiałam, mój chłopak o wszystkim już wiedział. Przedstawiła mu siebie jako świętą, a mnie jako najgorszą. Nie wiem, co bardziej zabolało, zdrada przyjaciółki, czy to, że on jej uwierzył. Tak go pocieszała, że dziś mają dwójkę dzieci, budują dom i są szczęśliwi, a ja się załamałam i utknęłam w życiu. Nie ufajcie nikomu. Nie warto. Moja babcia traktowała ją jak swoją wnuczkę. A ona gdy zakochała się w moim facecie, to mnie tak podle wyeliminowała.