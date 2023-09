Sylwia Peretti przerwała milczenie po śmierci syna. Jej menadżer wyjaśnia: "To element terapii i pożegnania"

Menadżer Sylwii Peretii tłumaczy jej wpis

Ten wpis to podsumowanie tego, co Sylwia czuje i co przeżywa matka po stracie dziecka. Wpis nie miał na celu wzbudzenia większego zainteresowania, tak po prostu czuła w tym momencie, nie są to działania planowane. Był taki moment, że poczuła, że chce to zrobić i to zrobiła. Myślę, że to element terapii i pożegnania - mówi menadżer celebrytki w rozmowie z Faktem.