Sylwia Peretti w poruszającym wpisie opowiada o relacji z mężem: "To mój ANIOŁ. Gdyby nie on, nie byłoby mnie"

O tragedii, do której doszło w nocy z 14 na 15 lipca w zeszłym roku w Krakowie, usłyszała cała Polska. W wyniku koszmarnego wypadku samochodowego życie straciło czterech młodych mężczyzn. Wśród nich znalazł się 24-letni Patryk , syn znanej z Królowych Życia Sylwii Peretti . Pogrążona w żałobie celebrytka zniknęła z mediów społecznościowych. Dopiero teraz stopniowo wraca do publicznej aktywności, opowiadając swoim fanom o tym, jak przeżywa żałobę po jedynym synu.

Sylwia Peretti w poruszającym wpisie o swoim mężu

W niedzielę na profilu Peretti pojawiło się czarno-białe zdjęcie przedstawiające ją i jej męża, Łukasza Porzuczka, na tle malowniczej plaży. To właśnie wybranki serca celebrytka poświęciła najnowszy wpis. Dziękuje w nim za wsparcie, które jej okazano. Przyrównuje Łukasza do anioła , podczas gdy życie na ziemi opisuje jako "piekło" .

Mój mąż jest Aniołem, który został mi dany, by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi. Jestem o tym przekonana. Żadne słowa nie będą miały takiej wartości, jaką chciałabym wyrazić, mówiąc o Łukaszu, więc nie będę nawet próbować... Po ostatnich kilku miesiącach wiem na pewno, że bez niego nie dałabym rady. Gdyby nie On, nie byłoby mnie. Nadal walczę o każdy dzień, a On nadal wytrwale trzyma mnie za rękę, za co dziękuję. Wiem, że obiecał Patrykowi, a on zawsze dotrzymuje słowa i jako jedyny trwa.