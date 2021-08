Sylwia Wysocka usiłuje dostać się do domu w asyście policji (ZDJĘCIA)

Jan 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No i tak się często kończy życie kobiet "wyzwolonych" którym ślub do niczego nie jest potrzebny,... Została z niczym .. i żadnego podziału majątku nie będzie .. mało tego , nawet jej tych mebli może nie oddać bo jak udowodni w sądzie że są jej ? Jak ktoś mądrze powiedział : jeśli umiesz dobrze liczyć to licz na siebie .. Facet ma założoną niebieską kartę a ona dalej z nim siedzi ? No święta naiwności , jak się coś takiego czyta to nawet trudno żałować kobiety..