Sylwia Wysocka została BRUTALNIE POBITA! Aktorka znana z "Plebanii" trafiła do szpitala

Sylwia Wysocka to aktorka filmowa i teatralna, która dała się poznać szerszej publiczności głównie dzięki roli doktor Barbary w serialu Plebania. Wysocka przeżyła ostatnio prawdziwy koszmar. Trafiła do warszawskiego szpitala w poważnym stanie po tym, jak została napadnięta. Nie do końca jasne są okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że karetkę wezwano do domu należącego do ojca jej syna. Aktorka zatrzymała się tam, bo jej własne mieszkanie jest remontowane.