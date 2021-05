Sylwia Wysocka OSKARŻA partnera o ZEPCHNIĘCIE ZE SCHODÓW!

opi 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Dalej będą kolesia żałować i gadać, że baba wymyśla, że sama winna. Jakby był niewinny, to nie chciałby być z kobietą, która mu założyła niebieską kartę, by nie dawać kolejnych okazji do fałszywych oskarżeń. Prawie zawsze sprawcy przemocy są winni, tylko czasem nie da się zebrać na nich dowodów. Powiedzcie takiemu "nie bądź potworem, zostaw kobietę, która cię denerwuje, a nie próbuj biciem doprowadzić do tego, by ona się zmieniła". Może ona naiwna, ale on też nie jest mądrzejszy, też naiwny, a do tego jeszcze stosował przemoc.