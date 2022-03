Syn Beaty Tadli relacjonuje BOMBARDOWANIE Lwowa: "Przyje*ali rakietami 300 metrów od nas!"

Żyjemy. Przyje*ali rakietami 300 metrów od nas na wjeździe do Lwowa. Dym, krzyk, panika. Ostrzelano zwykłe cywilne budynki. Uciekliśmy na pobocze, potem wojsko zabrało nas do schronu. Od razu uciekliśmy do rowu, ludzie porzucili samochody, była panika, potem zabrano nas do okopów (...). Nie jestem w stanie tego opisać, nie mogę nazwać moich emocji teraz - napisał pod nagraniami, na których widać kłęby dymu unoszącego się nad miastem.