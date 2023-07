Syn egipskiego miliardera, producent filmowy i ostatni kochanek księżnej Diany. Kim był Dodi Al-Fayed?

adam 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Tak naprawdę imponował jej pakistański kardiolog i wydawało się jej, że go kocha, ale ona kochała to, że różnił się od Karola, był ciepły, wykształcony i dużo ze sobą rozmawiali. Gdy był z dianą, nie interesował się innymi kobietami. Lecz wystraszył się medialnego szumu i z nią zerwał. Gdy Diana przebywała w hotelu Ritz razem z Dodim, to kilkakrotnie zadzwoniła do byłego kochanka, ale on nie odbierał. Zadzwoniła też do Williama i krótko ze sobą rozmawiali, to William zakończył rozmową z mamą "idę się bawić" - czego bardzo żałuje. Diana była straszliwie samotna, kochała synów i jednakowo ich traktowała. I oni po latach to zrozumieli.