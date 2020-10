Syn Jarosława Jakimowicza PROTESTUJE przeciwko ograniczaniu praw kobiet: "To jest WOJNA" (FOTO)

nsdl 35 min. temu zgłoś do moderacji 5 30 Odpowiedz

Większość osób które popiera te strajki to osoby, które na forach społecznościowych udostępniają zbiórki dla osób/dzieci chorych, niepełnosprawnych. Więc pytam po co to robicie???? Przecież lepiej było ich zamordować jak były w brzuchu? Hipokryzja Walczcie zatem także o eutanazję- bo chyba takie jest wasze myślenie... jakie to ma znaczenie w brzuchu czy jak są starsze? No tak mniej świadome.... mniej bólu....itd hipokryzja.....