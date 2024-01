Syn Joanny Przetakiewicz celebruje urodziny ukochanej. "Najwspanialsza istota jaką znam" (ZDJĘCIA)

Syn Joanny Przetakiewicz świętuje urodziny ukochanej

Aleksander i Sandra będą za kilka miesięcy świętować czwartą rocznicę związku. Zanim jednak to nastąpi, zakochani mieli inny ważny powód do wspólnej celebracji - Kaczorowska obchodziła urodziny . Ten wyjątkowy dzień modelka spędziła w malowniczej Tajlandii . Ukochany przygotował masę atrakcji, a w apartamencie czekało na nią mnóstwo balonów. Przetakiewicz opublikował też specjalny post w mediach społecznościowych - nie obeszło się bez romantycznych kadrów i wyjątkowych życzeń.

Dzisiaj urodziny obchodzi najwspanialsza istota jaką znam. Jestem z Ciebie tak niesamowicie dumny i z tego jaką osobą stajesz się każdego dnia. Jesteś dla nas wszystkich źródłem olbrzymiej inspiracji. Życzę Ci, abyśmy my jako osoby, które Cie otaczają, chociaż w małej części potrafili być tak wspaniali dla Ciebie, jak Ty jesteś dla nas. Keep rocking darling. Love you to the moon and back - napisał Aleksander Przetakiewicz.