Syn Joanny Przetakiewicz zachwyca się ukochaną w bikini na rajskich wakacjach: "MÓJ IDEAŁ" (FOTO)

Dzika 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Niestety żaden z synów Joanny nie odziedziczył urody i magnetyzmu swojego ojca, pierwszego jej męża! To był tak przystojny facet, że szok! Nawet kiedyś chciałam stłuc mu lusterko w samochodzie byle by go poznać, jednak wstydziłam się!