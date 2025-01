9-letni syn Kim Kardashian pozdrawia paparazzi... ŚRODKOWYM PALCEM. Niemiło?

Kim Kardashian z małżeństwa z Kanye Westem doczekała czwórki dzieci: North , Sainta , Chicago i Psalma . Po rozwodzie celebrytka przejęła główną rolę opiekuna nad pociechami, co nie zawsze jest proste. Nie ukrywa, że samodzielne macierzyństwo wiąże z wieloma wyzwaniami , które ją przytłaczają.

Syn Kim Kardashian pozdrawia paparazzi środkowym palcem

Kim Kardashian nie może narzekać na brak zainteresowania swoją osobą. Niemal na każdym kroku śledzą ją paparazzi. Ostatnio celebrytka została przez nich "przyłapana", kiedy to wraz z dziećmi wysiadała z samochodu. Najwidoczniej nie wszystkim z nich spodobało się towarzystwo fotoreporterów, bowiem 9-letni Saint pokazał im środkowego palca. Kim natychmiast złapała go za rękę i kazała przestać pokazywać tak nieuprzejme gesty. On z kolei był bardzo rozbawiony całą sytuacją.