Kanye West przestał zajmować się dziećmi? Zagraniczny tabloid zdradza, co na to Kim Kardashian

Kim Kardashian narzeka na trudy macierzyństwa

W emocjonalnym poście na InstaStory Kardashian zamieściła cytat, który poruszył wielu rodziców: "Smutną stroną macierzyństwa jest to, że wychowujesz osobę, bez której nie możesz żyć… po to, by ona potrafiła żyć bez ciebie." Do cytatu dodała emoji z zalanymi łzami.